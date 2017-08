John Carpenter, il celebre regista (e musicista), rivisita e ripropone i temi conduttori delle colonne sonore dei suoi film più famosi in un nuovo album, intitolato "Anthology: Movie Themes 1974-1998", che uscirà il 20 ottobre.

Il disco conterrà 13 ri-registrazioni di brani già pubblicati, fra i quali i leit motiv di film come "Dark Star" (il suo film di debutto, 1974), "Halloween - La notte delle streghe" (1978), "Fog - The fog" (1980) e "They live - Essi vivono" (1988), oltre che un brano scritto da Ennio Morricone per il film "The Thing - La Cosa" (1982)

E' stata già resa disponibile la nuova versione del tema del film del 1994 "In the mouth of madness - Il seme della follia".

John Carpenter:

"Ci ho lavorato con Jim Lang. E' ispirato a 'Enter Sandman' dei Metallica. Nella versione originale la chitarra la suonava il mio amico Dave Davies, in questa, vent'anni dopo, la suona suo figlio Daniel".