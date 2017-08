Che Bonnie Tyler avrebbe cantato la sua (unica) hit "Total eclipse of the heart" durante l'eclissi di ieri, lo sapevamo, ve l'avevamo anticipato qua, e ve lo facciamo vedere qua sotto:



Quello che non sapevamo era che l'avrebbe fatto anche Ozzy Osbourne. L'ex Black Sabbath, che con la band ha tenuto il concerto d'addio lo scorso febbraio e che da allora ha ripreso a esibirsi da solista, è stato invitato a prendere parte a un festival organizzato in occasione dell'eclissi in Illinois, appropriatamente chiamato Moonstock; e che non ha cantato "Total eclipse of the heart" bensì uno dei suoi grandi classici dal titolo particolarmente appropriato, "Bark at the moon".

Ha iniziato la canzone poco prima dell'inizio dell'eclissi, alla fine della prima strofa la luna aveva oscurato il sole, che è tornato a splendere proprio quando Zakk Wilde ha iniziato il solo di chitarra.

Ecco il video:

"Bark at the moon", come molti di voi sapranno, parla di un lupo mannaro (qui il testo).

Ozzy ha in agenda altre esibizioni negli States; il 30 settembre a Louisville, al Louder Than Life Festival. Il 22 ottobre sarà a Sacramento, per l'Aftershock. E il 4 novembre sarà protagonista del suo Ozzfest Meets Knotfest a San Bernardino, California.