Il ritorno dei 30 Seconds to Mars, a quattro anni dall'album "Love, lust, faith and dreams", avviene con un singolo che s'intitola "Walk on water".

Il video è stato realizzato in crowdsourcing, con i contributi di oltre 10.000 persone che hanno inviato firmati realizzati tutti nello stesso giorno, il 4 luglio del 2017, che è andato a fromare una sorta di istantanea degli Stati Uniti (ne verrà tratto anche un documentario curato da Jared Leto).

Tom DeLonge, che nel 2015 lasciò i Blink-182 per mettersi a caccia di UFO, ha trovato il tempo per registrare un EP con la sua nuova band, Angels and Airwaves. Intitolato "We don't need to whisper - acoustic EP", contiene quattro brani tratti dal disco di debutto della formazione, intitolato "We Don't Need to Whisper" e uscito nel 2006 (è stato seguito da "I-Empire" nel 2007, "Love" nel 2010, "Love: Part Two" nel 2011 e "The Dream Walker", nel 2014). Ecco i lyric video dei quattro brani.

"The adventure"



"Valkyrie Missile""Do it for me now""Distraction"



"A deeper understanding", il nuovo album dei War On Drugs, uscirà a fine settimana; il gruppo, che suonerà in Italia al Fabrique di Milano il 18 novembre, ha finora anticipato due brani dal disco,

"Holding on"



"Strangest things"e ha fatto uscire ora il video di "Pain"

E' per ora disponibile solo via TIDAL, ma potete vederlo qui, il nuovo video di Yo Gotti con Nicki Minaj e Blac China: si intitola "Rake it up" ed è tratto da "Gotti Made It", il mixtape in collaborazione con il produttore Mike Will Made It uscito in giugno.