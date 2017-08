L'ex fidanzata di Annie Clark, cioè St. Vincent, che come alcuni sapranno è la modella Cara Delevingne, ha contribuito alle registrazioni del nuovo album dell'artista, e sarà accreditata come "Kid Monkey".

Lo rivela il "New Yorker", aggiungendo che i testi delle canzoni del nuovo album sono autobiografici, sebbene non in forma diaristica, e che trattano sostanzialmente tre argomenti: sesso, droga e tristezza.

Il primo singolo tratto dall'album, "New York", che potete ascoltare qui, e altre canzoni, fanno precisi riferimenti alla ex della cantautrice, appunto la modella e attrice Cara Delevingne; "New York", in particolare, non contiene riferimenti a David Bowie, come avevano ipotizzato alcuni fan. E c'è la voce della Delevingne in "Pills", un'altra delle canzoni del disco; è lei a cantare la frase “Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills and a good stiff drink / pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills down the kitchen sink”. Ma nelle note di copertina dell'album la partecipazione sarà accreditata a "Kid Monkey".

E' di qualche giorno fa la notizia che St. Vincent dirigerà un film.