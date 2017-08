Ieri 21 agosto il rapper Mystical si è costituito presso la polizia di Caddo Parish, in Louisiana, USA. Il rapper, nativo di New Orleans e il cui nome anagrafico è Michael Lawrence Tyler, è accusato di aver violentato una donna a Shreveport, Louisiana, il 22 ottobre 2016. Il mandato di cattura era stato spiccato venerdì 18 agosto e riguarda sia il rapper, sia una donna di nome Averweone Holman, che è stata arrestata lo stesso giorno sempre per l'accusa di violenza sessuale.

Sembra che la polizia stia cercando anche un'altra donna, Tenichia Wafford, che sembra abbia cercato di indurre la vittima a ritirare l'accusa.

La violenza sessuale si sarebbe consumata in un casinò di Shreveport, nella stessa data in cui nella città della Louisiana si è tenuto un concerto dei Legends of Southern Hip-Hop di Mystical.