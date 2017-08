Uscirà il 17 novembre su etichetta BMG "Low in High-School", primo album in studio di Morrissey dal 2014 e suo debutto per BMG. L'album vedrà BMG collaborare con Morrissey sulla nuova pubblicazione e sul lancio della sua nuova etichetta, Etienne Records. "Low in High-School" è stato registrato presso La Fabrique Studios (in Francia, a Saint-Rémy-de-Provence) e il Forum Music Village di Roma (nella città italiana Morrissey ha vissuto anche una disavventura). Il disco è stato prodotto da Joe Chiccarelli (che ha lavorato con Frank Zappa, The Strokes, Beck e The White Stripes per citarne alcuni). Altre informazioni sul disco e sul tour negli Stati Uniti che ne precederà l'uscita verranno comunicate a breve. L' "Hollywood Bowl" di Los Angeles ha però annunciato oggi che Morrissey suonerà lì il 10 novembre 2017.

Il film biografico sul giovane Morrissey, "England is mine", sarà proiettato al Milano Film Festival in un giorno compreso fra il 28 settembre e l'8 ottobre.