Lo scorso anno Glenn Danzig ha rimesso insieme la formazione dell'ultimo periodo dei Misfits, per la prima volta dopo 33 anni, per due concerti al Riot Fest di Denver e di Chicago (nel secondo dei quali hanno riproposto per intero il loro album "Danzig III: How the Gods Kill").

In quell'occasione Glenn Danzig era insieme al bassista Jerry Only e a Doyle Wolfgang Von Frankenstein, oltre che al batterista Dave Lombardo e al chitarrista Acey Slade.

In proposito, Rockol aveva espresso qualche perplessità.

Dopo quei concerti, silenzio - fino ad oggi, quando la band ha annunciato la sua unica performance per il 2017 per il 30 dicembre al Forum di Los Angeles, anche questa con la formazione originaria ricostituita.