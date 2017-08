Molti iscritti al fan club degli U2 hanno ricevuto, via posta, delle lettere piuttosto criptiche dalla band. Sostanzialmente si tratta di una pagina di testo che sembra contenere una biografia di William Blake, il poeta britannico vissuto a cavallo fra il 1700 e il 1800 che scrisse "Songs of Innocence and of Experience", l'opera poetica dalla quale la band di Bono ha preso il titolo dell'ultimo album pubblicato, "Songs of innocence", 2014, e prenderà il titolo del prossimo album in uscita, "Songs of experience", atteso entro il 2018.

Sulla pagina è sovrapposta la silhouette nera di un uomo e una donna che si tengono per mano, e all'interno della silhouette, con un procedimento simile ma inverso a quello della "cancellazione" che ha procurato tanti problemi a Roger Waters con l'artista italiano Emilio Isgrò, "emergono" alcune parole (anche se è abbastanza evidente che le parole "emerse" non appartengono davvero alle righe coperte dalla silhouette). Le parole sono:

Blackout - it's clear who you are will appear - U2.com

e l'ultima riga di testo dice

U2 will announce… seguito da una lunga cancellatura, on (altra cancellatura)

Sembra abbastanza ovvio che tutto questo si riferisca alla pubblicazione di un nuovo disco, forse uno dei singoli che anticiperà l'album - ma al momento si tratta semplicemente di speculazioni. Aspettiamo il prossimo arrivo del postino.

QUalhce giorno fa, di passaggio a Londra per il tour celebrativo di "Joshua Tree", gli U2 hanno ospitato Noel Gallagher e con lui hanno suonato l'ormai inevitabile "Don't look back in anger"