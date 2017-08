Il tormentato biopic sulla vita di Freddie Mercury, del quale si parla e si scrive da ormai dieci anni, sembrerebbe stavolta essere davvero in dirittura d'arrivo verso il primo ciak. Dopo aver confermato il regista, Bryan Singer, e l'interprete principale, quello che sarà Freddie Mercury, cioè l'attore Rami Malek, sono stati decisi gli attori che impersoneranno gli altri tre Queen: si tratta di Joe Mazzello ("Jurassic Park") nel ruolo del bassista John Deacon, Ben Hardy ("X-Men: Apocalypse") nel ruolo del batterista Roger Taylor, e di Gwilym Lee ("The Tourist") che avrà il compito di interpretare Brian May.

Brian May e Roger Taylor saranno in direttori musicali del film, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno, per un'uscita prevista a Natale 2018.