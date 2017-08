"Let's Play Two", il film concerto diretto da Danny Clinch che documenta le due serate tenute dalla band di Eddie Vedder gli scorsi 20 e 22 agosto al Wrigley Field di Chicago, sarà distribuito nei cinema americani a partire dal prossimo 29 settembre: le primissime proiezioni avranno luogo al Metro, sempre a Chicago, il 27 e il 28 settembre, ma solo per gli iscritti al Ten Club, il fan club ufficiale dei Pearl Jam. Successivamente, il 3 ottobre, 250 cinema in tutti gli USA e in Australia proietteranno la pellicola contemporaneamente, in una sorta di evento speciale collettivo.

L'unica opportunità, per il momento, di non perdersi il rockumentary sarà confidare nelle trasmissioni televisive, che avverrà - sul network della FOX - venerdì 13 ottobre. Per l'edizione in home video ci sarà da aspettare - strategicamente - il 17 novembre, quando i DVD e i BluRay del live planeranno sugli scaffali dei negozi giusto due settimane prima del Black Friday, che nel mondo anglosassone segna l'avvio del rush di acquisti natalizio.

Contestualmente alla prima del film, il 29 settembre, verrà consegnata ai mercati anche la colonna sonora, ovvero l'audio del live. Ecco, di seguito, la tracklist dei brani inclusi:

01. Low Light

​02. Better Man

03. Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town

04. Last Exit

05. Lightning Bolt

06. Black Red Yellow

07. Black

08. Corduroy

09. Given To Fly

10. Jeremy

11. Inside Job

12. Go

13. Crazy Mary

14. Release

15. Alive

16. All The Way

17. I’ve Got A Feeling