E' stata battezzata "My Name Is Prince" la mostra che aprirà i battenti alla O2 Arena di Londra il prossimo 27 ottobre: l'esposizione, che celebrerà la carriera del grande performer e compositore di Minneapolis, beneficerà di memorabilia provenienti direttamente da Paisley Park, la residenza - quartier generale della voce di "Purple Rain" dove, il 21 aprile del 2016, fu rinvenuto il cadave di Prince.

L'evento, che si protrarrà per 21 giorni, marcherà il decimo anniversario della trionfale residency nella celebre arena sulle sponde del Tamigi che vide l'artista protagonista nel 2007.

"E' la prima volta che portiamo via delle cose da Paisley Park", ha spiegato la sorella di Prince, Tyka Nelson: "Non vedo l'ora di incontrare i suoi fan, si ascoltare le loro storie e di abbracciarli. E anche di piangere con loro, se sarà il caso".

Tra gli articoli che verranno esposti, saranno presenti la chitarra Gibson che l'artista utilizzò nel 1980 in occasione della sua prima apparizione televisiva, oltre che a vestiti di scena utilizzati durante i tour di "Purple Rain" e "LoveSexy" e i manoscritti di alcune canzoni appartenenti al repertorio di Prince.

I biglietti per la mostra saranno disponibili a partire dal prossimo venerdì, 25 agosto, al prezzo di 25 sterline (per l'ingresso standard: i ridotti per i ragazzi sono disponibili a 12 sterline) sul sito ufficiale dell'iniziativa, consultabile a questo indirizzo.