Arrivano oggi, lunedì 21 agosto, a stretto giro l'una dall'altra, due notizie relative ad altrettante star recentemente impegnati in due viaggi aerei decisamente fuori dal comune.

La stampa britannica riferisce del regale trasferimento di Jay-Z da Weston Park, nello Staffordshire, a Hyland Park, a Chelmsford, dove il rapper si è esibito negli ultimi giorni ai due eventi gemellati del V Festival. I poco meno di 200 chilometri che separano le due località britanniche non sono sufficienti a giustificare né un volo di linea né un charter, così il Re Mida dell'hip hop ha deciso di fare a modo suo, coprendo la distanza su un Sikorsky S-92, l'elicottero civile più costoso attualmente in commercio (lo stesso modello utilizzato per il trasferimenti del presidente degli Stati Uniti): secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'esemplare affittato da Sean Carter per l'occasione sarebbe stato dotato di finiture di lusso, compreso un bagno completo di ogni comfort e mobili di legno pregiato. L'artista ha così raggiunto la location del concerto, dove lo attendevano cinque camerini e trenta guardie del corpo atte a vigilare sulla sua sicurezza.

Meno esclusivo ma non per questo meno divertente è stato il trasferimento da Nassau, nelle Bahamas, a Miami del già batterista dei Motley Crue (e collaboratore del "nostro" Bloody Beetroots) Tommy Lee e della sua attuale compagna Brittany Furlan: durante il volo, della durata di nemmeno un'ora, la coppia ha trovato il tempo per appartarsi nella toilette del velivolo della American Airlines per quella che - stando ad un video diffuso dal sito TMZ - pare un trionfale ingresso nel celebre "mile high club". Non avendo disturbato nessuno, la compagnia aerea - la cui policy a priori non proibisce a due persone di stazionare contemporaneamente nella stessa toilette - non ha emesso alcun bando. Tutto bene? Insomma: se il volo è stato piacevole, l'atterraggio pare sia stato più avventuroso. Arrivati all'area di ritiro bagagli, la Furlan delle sue valige non ha trovato traccia.

I just took a 45 min flight from the Bahamas to Miami and @AmericanAir lost our luggage in that short amount of time. BUYER BEWARE — @BrittanyFurlan (@BrittanyFurlan) August 18, 2017