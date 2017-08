Per la riapertura della Manchester Arena, il palazzetto dove lo scorso 22 maggio ebbe luogo il sanguinoso attentato che costò la vita a 22 fan di Ariana Grande, molti dei quali giovanissimi, Liam Gallagher potrebbe apparire a sorpresa al concerto del fratello Noel, al quale è stato ufficialmente assegnato il ruolo di headliner alla serata che segnerà la rinascita ufficiale della locale arena.

Il 9 settembre, quando per la prima volta dalla sera della tragedia si riaccenderanno i riflettori sul palco mancuniano, Noel Gallagher - che, come ricorderanno in molti, perse (non senza polemiche) il passaggio all'evento benefico "One Love Manchester - sarà l'ospite principale della serata durante la quale si esibiranno anche Courteneers, i Blossoms, Rick Astley e il poeta Tony Walsh.

E proprio come successe in occasione di "One Love Manchester", è inevitabilmente partita la ridda di speculazioni circa l'eventuale simbolica reunion di quelli che furono i due uomini chiave di una delle band simbolo del brit rock anni Novanta. Pressato da fan e stampa, Liam - per mezzo di un tweet ufficiale - ha dichiarato:

I would love to play that gig in MCR on sept 9th but I'm afraid I'm playing in Spain saying that though it's only a hop skip n a jump LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 19, 2017

"Mi piacerebbe molto suonare al concerto del 9 settembre alla Manchester Arena, ma ho paura che quel giorno sarò in tour in Spagna. Detto questo, sono due passi..."

La mossa è per la verità piuttosto prevedibile. Lo stesso Liam criticò Noel per non essersi presentato a "One Love Manchester", nonostante fosse all'estero: "Noel è all'estero. Lo eravamo tutti. Sali su un cazzo di aereo e suona le tue canzoni per i ragazzi, triste cazzone", dichiarò il minore dei Gallagher al tempo. Resta da vedere, nel caso Liam dovesse decidere di "saltare su un aereo", se davvero il tanto ipotizzato duetto tra i Gallagher sulle note di "Don't Look Back In Anger", il brano degli Oasis diventato simbolo della resistenza dei giorni immediatamente successivi alla strage, possa effettivamente concretizzarsi.