Sono state molte le sorprese che Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno offerto agli spettatori accorsi ieri seri al concerto tenuto dal frontman e dela chitarrista dei Radiohead allo Sferisterio di Macerata: all'evento benefico, i cui proventi sono stati devoluti al comitato ArteProArte, coordinato da Sharona Katan, moglie di Greenwood, per il recupero delle opere d’arte danneggiate dal sisma che colpì la zona nel 2016, i due hanno rispolverato dal vivo alcuni episodi poco frequentati del repertorio della band di Oxford, come "Faust Arp", assente dalle setlist del gruppo dal 2010, "Follow Me Around" (anche lei non eseguita live dal 2010, presentata per l'occasione con un nuovo arrangiamento), "A Wolf At The Door" (prima esecuzione pubblica dal 2012) e "Cymbal Rush", brano di Yorke assente dalle scalette dal vivo dei Radiohead dal 2008.

Ecco, di seguito, un video integrale (amatoriale) della serata:

Di seguito, la scaletta del concerto:

Daydreaming

Bloom

Faust Arp

The Numbers

Weird Fishes/Arpeggi

Nude

Exit Music (For A Film)

I Might Be Wrong

Follow Me Around

A Wolf At The Door

How To Disappear Completely

Present Tense

Give Up The Ghost

Cymbal Rush

Like Spinning Plates

All I Need

Street Spirit (Fade Out)

Pyramid Song

Everything In Its Right Place

No Surprises

Karma Police

A questo indirizzo la recensione della serata scritta da Giuseppe Videtti per Repubblica.