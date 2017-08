I Foo Fighters e Rick Astley erano entrambi in cartellone al Summer Sonic Festival, in Giappone, ieri sera, 19 agosto. Durante il loro spettacolo i Foo Fighters hanno invitato Astley a unirsi a loro sul palco per eseguire il grande successo del cantante inglese, quella "Never gonna give you up" che nel 1987 fu al primo posto della classifica in 25 Paesi del mondo. Ma i Foo Fighters hanno scherzato con il pubblico, suonando l'attacco strumentale di "Smells like teen spirit" dei Nirvana. Solo quando Astley ha cominciato a cantare il testo di "Never gonna give you up" la situazione è tornata alla normalità.

Ecco il video: