Uscirà il prossimo 8 settembre, come già anticipato, il primo album postumo di Gregg Allman, il leggendario musicista americano scomparso lo scorso 27 maggio a 69 anni. L'album - intitolato "Southern Blood" e pubblicato dalla Rounder Records - è stato prodotto da Don Was.

Così ha detto il produttore:



Era uno dei miei eroi musicali, e negli ultimi anni era diventato anche un buon amico. Gregg era un uomo dolce e umile, è stato un onore contribuire a mettere ordine alle sue ultime idee per il suo addio in musica.



L'album conterrà le ultime registrazioni effettuate dal fondatore dei leggendari Allman Brothers Band nei Fame Studio di Muscle Shoals in Alabama, ai quali era particolarmente legato.

Tra le 10 tracce del disco compaiono le riletture di brani scritti dagli amici Bob Dylan, Jerry Garcia, Tim Buckley e Lowell George. L'album si chiude con la cover di "Song For Adam" di Jackson Browne, cantata insieme al cantautore canadese che pubblicò il brano nel 1972 nel suo disco d'esordio.

"Once I Was" fu pubblicata da Tim Buckley nel 1967, mentre "Going Going Gone" è un brano che Bob Dylan inserì nell'album "Planet Waves" del 1974. "Black Muddy River" faceva parte dell'album "In The Dark" dei Grateful Dead (1987), la versione originale di "Willin" è contenuta nell'album d'esordio dei Little Feat (1971), e "Out of Left Field" portata al successo nel 1967 da Percy Sledge.

L'unico inedito è il brano che apre il disco, scritto insieme a Scott Sharrard, di cui è stato pubblicato anche il video.



Questa la tracklist



My Only True Friend (Gregg Allman-Scott Sharrard)

Once I Was (Tim Buckley-Larry Beckett)

Going Going Gone (Bob Dylan)

Black Muddy River (Jerome J. Garcia-Robert C. Hunter)

I Love the Life I Live (Willie Dixon)

Willin’ (Lowell George)

Blind Bats and Swamp Rats (Jack Avery)

Out of Left Field (Dewey Lindon Oldham Jr.-Dan Penn)

Love Like Kerosene (Scot Sharrard)

Song for Adam featuring Jackson Browne (Jackson Browne)

Maurilio Giordana (titolare del blog MyWay)