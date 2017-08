E' disponibile qui per il preordino la riedizione speciale in box set di "Lemonade", il sesto album di Beyoncé, uscito nell'aprile del 2016.

Oltre al disco, in doppio vinile, ci saranno i codici per il download di contenuti audio e video (insieme all'album venne messo in circolazione un film di sessanta minuti) e un libro di seicento pagine con testi e immagini inediti, e poesie e scritti di Beyoncé, intitolato "How to make Lemonade". Il cofanetto è in edizione limitata e numerata, e in preordino costa 299,99 dollari (255 euro,al cambio odierno).

Ecco la tracklist del doppio vinile:

Side A:

Pray You Catch Me

Hold Up

Don't Hurt Yourself (Featuring Jack White)

Side B:

Sorry

6 Inch (Featuring The Weeknd)

Daddy Lessons

Side C

Love Drought

Sandcastles

Forward (Featuring James Blake)

Freedom (Featuring Kendrick Lamar)

Side D

All Night

Formation