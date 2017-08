I fan più attenti non si saranno fatti sfuggire che il nuovo singolo di Robert Plant, ex cantante del celeberrimo gruppo britannico, si intitola "The May Queen", e hanno prontamente colto in questa scelta un riferimento al testo dell'indimenticabile "Stairway to heaven", forse la canzone più famosa dei Led Zeppelin (era inclusa in "Led Zeppelin IV", l'album del 1971).

Il testo di "Stairway to heaven" dice infatti, più o meno a metà canzone,



If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now

It's just a spring clean for the May Queen



Nell'antica tradizione britannica, la Regina di Maggio è una personificazione del May Day, la festa del primo maggio (quella che da noi è celebrata come festa dei lavoratori); ma i rituali di festeggiamento della May Queen sono stati spesso intrecciati con celebrazioni dell'occulto e con sacrifici umani (è l'argomento del soggetto di un film del 1973 con Christopher Lee, "The wicked man").

Naturalmente (e poteva essere altrimenti?) Robert Plant ha respinto qualsiasi ipotesi di volontarietà:

"Ma vi pare che potessi ricordarmelo?" ha detto all'intervistatore radiofonico che gliene chiedeva conto.

Leggi anche: dieci canzoni da solista di Robert Plant.