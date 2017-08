Il V Festival è una manifestazione che si svolge in Inghilterra dal 1996 nel penultimo weekend di agosto, sponsorizzato da Virgin Media. La particolare formula del V Festival, o V Fest, è di svolgersi contemporaneamente in due luoghi diversi e piuttosto distanti fra loro (Hyland Park, a Chelmsford, e Weston Park, nello Staffordshire, che si trovano a poco più di 200 chilometri di distanza l'uno dal'altro); la lineup che il sabato è in cartellone a Hyland Park di domenica è impeegnata a Weston Park, e viceversa.

Ieri sera, sabato 19 agosto, a Weston Park il top of the bill era Jay Z, nella sua unica presenza europea di quest'anno, mentre a Hyland Park l'headliner era Pink. Ed è il concerto di quest'ultima che ha avuto qualche problemino.

Intanto, all'inizio dello spettacolo un fuoco d'artificio ha provocato un piccolo incendio sul palco (peraltro prontamente soffocato dagli addetti allo stage); poi un momento molto spettacolare è stato funestato da problemi tecnici (durante "So what" Pink viene sollevata sopra la folla da un sistema di cavi, ma l'atterraggio non è stato dei migliori) e da errori (la cantante ha dimenticato le parole della nuova "What about us");

ma quel che più ha irritato il pubblico, e probabilmente anche l'artista statunitense, è che l'esibizione di Pink è stata disturbata acusticamente dalla contemporanea performance del gruppo drum'n'bass dei Rudimental, che suonavano su un altro dei cinque palchi allestiti a Hyland Park (va tenuto presente che gli artisti in cartellone sono complessivamente più di un centinaio). Le proteste dei fan sono state vane. Ci auguriamo che questa sera a Hyland Park le cose vadano meglio...