Il frontman e leader dei Nine Inch Nails e il suo partner creativo Atticus Ross hanno rivelato i dettagli della colonna sonora di "The Vietnam War", documentario curato da Ken Burns che debutterà sui piccoli schermi americani il prossimo 17 settembre.

Il lavoro verrà consegnato ai mercati due giorni prima della messa in onda della prima puntata del documentario, il 15 settembre: i 90 minuti di musica totali raggiungeranno i negozi sotto forma di triplo vinile o doppio CD, contenenti 17 tracce.

"La mera estensione del progetto combinata con la grandezza del soggetto in prima istanza di ha scoraggiato", ha spiegato il duo, già premiato con un Oscar per la colonna sonora di "The Social Network": "Ma l'impegno, la cura e il rispetto dimostrato [da Burns e dal suo staff, ndr] hanno reso questa esperienza profondamente soddisfacente per molti aspetti".

Oltre allo score, cioè alla partitura scritta appositamente da Trent Reznor e Ross, verrà pubblicata - sotto forma di doppio CD, a cura dello stesso registra e della sua collaboratrice Lynn Novick - anche "The Vietnam War: The Soundtrack", raccolta di brani risalenti all'impegno militare americano nel paese orientale contenente brani di - tra gli altri - Bob Dylan, Jimi Hendrix, Otis Redding, Marvin Gaye e Cream.

Ecco, di seguito, la tracklist di "The Vietnam War" di Trent Reznor e Atticus Ross:

Disco 1:

1. "Less Likely"

2. "Four Enclosed Walls"

3. "The Forever Rain"

4. "Remnants"

5. "Other Ways to Get to the Same Place"

6. "Torn Polaroid"

7. "Before Dawn"

8. "What Comes Back"

9. "Justified Response"

10. "Counting Ticks"

Disco 2:

1. "A World Away"

2. "The Right Things"

3. "Passing the Point"

4. "Strangers in Lockstep"

5. "Before and After Faith"

6. "The Same Dream"

7. "Haunted"

Di seguito, invece, la tracklist di "The Vietnam War - The Soundtrack", curata da Ken Burns e Lynn Novick:



CD 1

1. A HARD RAIN’S A-GONNA FALL – BOB DYLAN

2. HELLO VIETNAM – JOHNNIE WRIGHT

3. IT’S MY LIFE – THE ANIMALS

4. EVE OF DESTRUCTION – BARRY MCGUIRE

5. TURN! TURN! TURN! (TO EVERYTHING THERE IS A SEASON) – THE BYRDS

6. MASTERS OF WAR – THE STAPLE SINGERS

7. MUSTANG SALLY – WILSON PICKETT

8. SMOKESTACK LIGHTNIN’ – HOWLIN’ WOLF

9. BACKLASH BLUES – NINA SIMONE

10. THE SOUND OF SILENCE – SIMON & GARFUNKEL

11. ONE TOO MANY MORNINGS – BOB DYLAN

12. AIN’T TOO PROUD TO BEG – THE TEMPTATIONS

13. ARE YOU EXPERIENCED? – THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE

14. I’M A MAN – THE SPENCER DAVIS GROUP

15. GREEN ONIONS – BOOKER T AND THE MG’S

16. STRANGE BREW – CREAM

17. WAIST DEEP IN THE BIG MUDDY (LIVE) – PETE SEEGER

18. A WHITER SHADE OF PALE – PROCOL HARUM

19. THE LORD IS IN THIS PLACE – FAIRPORT CONVENTION

20. FOR WHAT IT’S WORTH – BUFFALO SPRINGFIELD

CD 2

1. DON’T THINK TWICE, IT’S ALL RIGHT – BOB DYLAN

2. PIECE OF MY HEART – BIG BROTHER & THE HOLDING COMPANY

3. MAGIC CARPET RIDE – STEPPENWOLF

4. THE LETTER – THE BOX TOPS

5. BAD MOON RISING – CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

6. SOUL SACRIFICE – SANTANA

7. TELL THE TRUTH – OTIS REDDING

8. OKIE FROM MUSKOGEE – MERLE HAGGARD

9. THE THRILL IS GONE – B.B. KING

10. PSYCHEDELIC SHACK – THE TEMPTATIONS

11. OHIO – CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG

12. GET TOGETHER – THE YOUNGBLOODS

13. GIMME SHELTER – THE ROLLING STONES

14. TAIL DRAGGER – LINK WRAY

15. AMERICA THE BEAUTIFUL – RAY CHARLES

16. WHAT’S GOING ON – MARVIN GAYE

17. BRIDGE OVER TROUBLED WATER – SIMON & GARFUNKEL

18. LET IT BE – THE BEATLES