E' stato reso disponibile online il brano "Trying To Get To You", canzone registrata dal fu leader dei Motorhead Lemmy Kilmister con la nipote di Jerry Lee Lewis Annie Marie: la traccia fa parte del disco "Reckless, Wild & Crazy", pubblicato in questi giorni dalla Headcat Records e firmato, oltre che dalla Lewis, anche da Danny B. Harvey, che dello stesso Lemmy fu compagno di gruppo, insieme a Slim Jim Phantom degli Stray Cats di Brian Setzer, negli Headcat.

"Lemmy e io iniziammo a parlare di questo duetto un anno prima che morisse", ha spiegato Harvey: "Gli Headcat ne avevano già registrato due versioni, ma ne esisteva anche una terza. A Lemmy piaceva molto la sua parte di voce ma non la base strumentale. Gli dissi che avrei potuto sistemarla aggiungendo la voce di Annie. Gli preparai un'anteprima grezza che gli feci sentire nel gennaio del 2015. A lui piacque e, ridendo, mi disse di procedere, ma con cautela".

"La versione finale lui non è riuscito a sentirla: l'avevo con me alla festa per il suo settantesimo compleanno, due settimane prima che morisse, ma data la situazione - con tutti i suoi amici in giro, con lui che stava poco bene e tutto il resto - scelsi di non fargliela ascoltare. Dopo un anno mi sono deciso a pubblicarla in concomitanza con il quarantesimo anniversario della morte di Elvis. So che a Lemmy sarebbe piaciuta, essendo lui un grande fan di Presley e di Lewis".

Scritta da Rose Marie McCoy e Charles Singleton nei primi anni Cinquanta e pubblicata per la prima volta nel 1954 dal gruppo r'n'b vocale degli Eagles (da non confondere con l'omonima band di Don Henley e Glenn Frey), "Trying To Get To You" fu resa celebre proprio da Elvis Presley, che nel corso della sua carriera, a partire dal 1955, la incise ben cinque volte.