L'edizione online del Resto del Carlino offre gli ultimi aggiornamenti relativi al concerto che il frontman e il chitarrista dei Radiohead Thom Yorke e Jonny Greenwood terranno domani, domenica 20 agosto, allo Sferisterio di Macerata: lo show benefico - i proventi dalla vendita dei 2.472 biglietti (rigorosamente nominali), 231mila euro, verranno devoluti al comitato ArteProArte, coordinato da Sharona Katan, moglie di Greenwood, per il recupero delle opere d’arte danneggiate dal sisma che colpì la zona nel 2016 - prenderà il via alle ore 21, e verrà aperto da un ensemble locale - Cubis Quartet, istituito per l'occasione - composto da Federico Bracalente, Aldo Campagnari, Cristiano Giuseppetti e Vincenzo Starace, che eseguirà brani di Schubert, Shostakovich e la "Suite mediterranea" del fermano Daniele Di Bonaventura, anche lui presente sul palco al bandoneon.

Gli organizzatori consigliano agli spettatori di presentarsi ai cancelli con almeno un'ora di anticipo: più che le misure di pubblica sicurezza disposte dalle autorità (il rigoroso controllo di zaini e borse, il divieto assoluto di introdurre nell'area dello spettacolo recipienti in vetro) a rallentare l'afflusso dei fan sarà il controllo dei documenti di identità (con foto), assolutamente necessari per accedere allo show per il quale sono stati emessi tagliandi nominali non cedibili né rivendibili.

Per motivi di sicurezza non verrà allestito il megaschermo che la giunta maceratese ha auspicato fino all'ultimo: la trasmissione in diretta del concerto non avrà luogo né nella cittadina né negli altri centri circostanti che si erano detti disposti ad accoglierla.