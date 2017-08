E' stato reso disponibile sul canale Youtube ufficiale del gruppo guidato da Ozzy Osbourne un nuovo trailer di "Black Sabbath: The End of the End", il documentario che testimonia l'ultimo concerto dal vivo della band di "Paranoid" tenutosi nella città natale della formazione, Birmingham, lo scorso 4 febbraio.

"Riportare tutto a casa dopo tutti questi anni è stato davvero speciale", ha commentato la band in un comunicato diffuso al proposito: "E' stato molto difficile dire addio ai nostri fan, che nel corso degli anni ci sono stati incredibilmente fedeli. Agli inizi non avremmo mai pensato di essere qui, 49 anni più tardi, a fare il nostro ultimo concerto nella nostra città natale".

"Black Sabbath: The End of the End" verrà distribuito in tutto il mondo a partire dal prossimo 28 settembre: in Italia il film verrà spedito nelle sale da Nexo Digital a partire dal 4 ottobre. I biglietti per le proiezioni nel nostro Paese - i cui dettagli relativi alla vendita verranno diffusi nei prossimi giorni - saranno disponibili a partire dal 4 settembre.