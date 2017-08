Nel giro di poche ore la voce di "Shake It Off" ha letteralmente azzerato ogni sua presenza su Internet: il sito ufficiale di Taylor Swift è stato oscurato, così come sono stati svuotati i canali social - Instagram, Facebook e Twitter - intestati ufficialmente alla cantante.



Fan e osservatori hanno pochi dubbi: dal 2006 - anno di pubblicazione del suo eponimo album di debutto - la Swift, recentemente uscita vincitrice del processo per molestie sessuali che l'aveva vista protagonista suo malgrado, ha pubblicato con regolarità un nuovo album ogni due anni. E' dal 2014, tuttavia, che la diva pop-country americana non dà un seguito alla sua ultima prova in studio, "1989". E' plausibile, quindi, che il temporaneo blackout social sia funzionale al lancio di una nuova prova in studio.