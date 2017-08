Prosegue l'apprezzata operazione sugli archivi dei Radiohead, che - passo dopo passo - stanno mettendo a disposizione dei propri fan, in modo del tutto gratuito, le registrazioni audio/video in alta definizione dei concerti che li hanno visti protagonisti (in tempi relativamente recenti) sui palchi dei maggiori festival europei e americani: dopo i live al Coachella, al Northside di Aarhus (in Danimarca), a Best Kept Secret, iDays, Open’er e al belga Werchter Festival, nelle ultime ore la band di Oxford ha reso disponibile la registrazione del set tenuto lo scorso anno al Lollapalooza di Chicago.

Lo show nella maggiore città dell'Illinois si tenne a due mesi dalla pubblicazione dell'ultima prova in studio di Thom Yorke e compagni, "A Moon Shaped Pool", rappresentato in scaletta dai brani “Ful Stop”, “Burn the Witch”, “Daydreaming” e “The Numbers”.

Ecco, di seguito, la scaletta completa del concerto:

Burn The Witch

Daydreaming

Ful Stop

2 + 2 = 5

Myxomatosis

My Iron Lung

Climbing Up The Walls

No Surprises

Pyramid Song

Bloom

Identikit

The Numbers

The Gloaming

Weird Fishes / Arpeggi

Everything In Its Right Place

Idioteque

There, There

Bis 1:

Let Down

Present Tense

Paranoid Android

Nude

Bodysnatchers

Bis 2:

Street Spirit

Karma Police