Come già anticipato qualche giorno fa, gli Evanescence stanno per pubblicare un nuovo album, "Synthesis", il quarto della loro carriera, in cui rielaborano in versione orchestrata brani tratti dal loro catalogo. E' stata diffusa oggi, in anticipazione dell'uscita dell'album, la nuova versione di "Bring me to life"; il loro singolo di debutto, uscito nel 2003.

Amy Lee, la cantante della band, si è detta molto soddisfatta:



Dopo 15 anni, la canzone mi suona come se fosse nuova: sono soddisfattissima di come siamo riusciti a rinnovarla arricchendola delle esperienze di questi tre lustri.



Qui di seguito la nuova versione



e qui la versione originaria