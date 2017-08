Per celebrare il ventennale di attività dei Blackmore's Night, la sua band di "Renaissance rock" (della quale fa parte la moglie Candice Night), Ritchie Blackmore ha appena pubblicato un doppio album, "To The Moon And Back: 20 Years And Beyond…", che oltre a brani editi, brani editi in nuova versione e brani live, contiene anche tre inediti: "Ghost of John" (in cui canta la figlia di Blackmore, Autumn, sei anni), "Land Of Hope and Glory" (una rielaborazione della "Pomp And Circumstance March No. 1" scitta nel 1902 da Edward Elgar) e una cover di "I surrender", una canzone del repertorio dei Rainbow, cantata da Candice).

Oltre alle canzoni della tracklist, elencate qui di seguito, il doppio album contiene anche un video girato durante le prove di un concerto.



CD 1:

01. Shadow Of The Moon

02. Spirit Of The Sea

03. Renaissance Faire

04. Play Minstrel Play

05. Under A Violet Moon

06. Spanish Nights

07. Fires At Midnight

08. Ghost Of A Rose

09. Cartouche

10. Village Lanterne

11. The Circle

12. 25 Years

13. Dandelion Wine

14. Home Again (live)

CD 2:

01. I Surrender (bonus track)

02. Moonlight Shadow (2017 version)

03. Somewhere Over The Sea (2017 version)

04. Writing On The Wall (2017 version)

05. Coming Home (2017 version)

06. Ghost Of John (bonus track)

07. Minstrel Hall

08. Possum Goes To Prague

09. Durch den Wald zum Bach Haus

10. Nur eine Minute

11. Village Dance

12. Land Of Hope And Glory (2017 single version)

13. Bonus Video

Entro l'anno i Blackmore's Night pubblicheranno una versione estesa del loro album di canzoni natalizie del 2006, "Winter Carols".

L'ex chitarrista dei Deep Purple ha anche diffuso in primavera due nuove canzoni dei Rainbow (ve ne abbiamo riferito in maggio), e Blackmore fa sapere che non esclude che si possa anche attenderci un intero nuovo album della band.