In un'intervista all'edizione argentina di "Billboard", il chitarrista degli Aerosmith, Brad Whitford, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti (benché tutte da verificare).

Eccone una sintesi:

Mentre eravamo in tour in Europa abbiamo registrato un po' di cose, abbiamo iniziato una nuova canzone in studio, a Londra. L'idea della musica è di Joe Perry. L'abbiamo registrata come facevamo ai vecchi tempi, quando abbiamo cominciato. E' molto rock'n'roll. Di questi tempi non c'è più bisogno di pensare a un album: speriamo di pubblicare nel prossimo futuro due o tre canzoni. E la band è in salute. Speriamo di avere davanti a noi ancora cinque anni. E comnque suoneremo fin quando non ne potremo più.