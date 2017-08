L'ex frontman dei Led Zeppelin sta per pubblicare il suo nuovo e undicesimo album da solista: si intitolerà "Carry fire" e uscirà il 13 ottobre. E' il suo primo dopo "Lullaby and the Ceaseless Roar", uscito nel 2014, in cui era accompagnato dai Sensational Space Shifters - come sarà anche in "Carry fire", in cui sono anticipate collaborazioni con Chrissie Hynde dei Pretenders e il cantante folk Seth Lakeman.

Ha detto Plant:

Ho grande rispetto per i miei lavori passati, ma ogni volta sento il desiderio e la spinta di creare qualcosa di nuovo. Devo mescolare il vecchio col nuovo. La direzione dello sforzo della ban è cambiata, ci sarà un sound nuovo che lascerà spazio a paesaggi drammatici di emozioni, melodia e strumentazione.

All'uscita del disco farà seguito un tour britannico in partenza da Plymouth il 16 novembre; seguiranno Bristol il 17, Llandudno il 22, Newcastle il 24, Livepool il 25, Glasgow il 27, Perth il 28 novembre, Shefield il 6 dicembre, Portsmouth l'11, Birmingham il 12.

La prima anticipazione dell'album è "The May Queen":