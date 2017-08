Benny Andersson, uno dei fondatori degli ABBA e coautore di quasi tutti i loro successi, pubblicherà un album per l'etichetta di musica classica Deutsche Grammophon. L'album, che si intitola semplicemente "Piano", contiene 21 delle canzoni scritte da Andersson rieseguite al pianoforte.

Ha detto il musicista:



Mi sono reso conto che più spogliavo le canzoni di ogni sovrastruttura, più mi avvicinavo alla loro essenza musicale. E sono convinto che anche senza basso, batteria, chitarre, archi e voci, rimangano piene di sostanza.

Ecco la tracklist:

1. I Let The Music Speak

2. You And I

3. Aldrig

4. Thank You For The Music

5. Stockholm By Night

6. Chess

7. The Day Before You Came

8. Someone Else's Story

9. Midnattsdans

10. Målarskolan

11. I Wonder (Departure)

12. Embassy Lament

13. Anthem

14. My Love, My Life

15. Mountain Duet

16. Flickornas Rum

17. Efter Regnet

18. Tröstevisa

19. En Skrift I Snöen

20. Happy New Year

21. I Gott Bevar