Uscirà il 29 settembre "Now", quinto album di Shania Twain e suo primo album in 15 anni (il precedente, "Up", era uscito nel 2002).

Durante la partecipazione al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", la cantante ha deciso di non proporre il suo ultimo singolo, uscito a giugno ("Life's about to get good"), ma di anticipare una canzone inedita che farà parte dell'album in uscita. Si intitola "Swingin With My Eyes Closed".

Nella stessa occasione Shania Twain ha fatto sapere che ci sarà prossimamente anche un tour, che inizierà il prossimo anno, il 3 maggio.