Come già abbiamo avuto occasione di scrivere, "Give more love", il nuovo album di inediti di Ringo Starr in uscita il 5 settembre conterrà anche un paio di canzoni country&western: un gradito ritorno all'esperienza ormai lontana di "Beaucoups of blues", il secondo album da solista dell'ex Beatles, uscito nel 1970.

Nell'intervista promozionale per l'album, Ringo ha spiegato:



Dave Stewart e io stavamo per andare a Nashville a registrare un intero album country, così ci siamo messi a scrivere un po' di canzoni insieme. La prima che abbiamo scritto si intitola 'So wrong for so long'. E' una frase che ho sentito dire a qualcuno anni fa, e me l'ero segnata per farne una canzone. Poi mi hanno proposto un altro tour con la All Starr Band, e non ho resistito, così non c'è stato più tempo per andare a Nashville e il progetto del disco country è stato accantonato.



Speriamo non definitivamente, perché "So wrong for so long", che comunque finirà in "Give more love", è la dimostrazione che in quell'atmosfera Ringo si trova perfettamente a proprio agio, e quel che ne risulta sono canzoni molto piacevoli.

Con RIngo e Dave Stewart, in "So wrong for so long" suonano Nathan East al basso, Greg Leisz alla pedal steel guitar, Jim Cox alle tastiere; Gary Burr e Georgia Middleman sono i coristi.

Potete ascoltarla qui.

Se non vi è dispiaciuta e avete tempo, qui potete invece ascoltare l'intero album "Beaucoups of blues". Lasciatevi tentare.