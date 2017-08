Non sarà propriamente un album di Lou Reed, in effetti, la prima pubblicazione postuma del cantautore newyorchese. Sarà invece "Lou Reed and Kris Kristofferson: In Their Own Words with Vin Scelsa", una raccolta di conversazioni e musica compilata da Scelsa, sessantanovenne conduttore radiofonico di New York, che uscirà il 15 settembre e che vedrà come protagonista, oltre a Reed, anche il celebre cantautore country e attore.

Fra i brani sarà compresa una esecuzione di "Sweet Jane" di Lou Reed insieme a Suzanne Vega, registrata al Bottom Line (il locale in cui, fra l'altro, fu registrato il live di Lou Reed "Take no prisoners".

Per ascoltarla via Soundcloud potete andare qui.

Ma se volete ascoltare altre collaborazioni di Lou Reed e Suzanne Vega (quando si dice una strana coppia) vi proponiamo qui di seguito una abbastanza sorprendente "Walk on the wild side", con Suzanne ai cori.