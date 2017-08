Il batterista dei Radiohead, Philip Selway, pubblicherà in versione digitale il 15 settembre (per la versione fisica bisognerà aspettare il 27 ottobre) la colonna sonora del film "Let me go", una pellicola diretta da Polly Steele che tratta di conflitti generazionali fra madri e figlie.

La colonna sonora contiene anche due canzoni cantate da Selway, una delle quali è "Let me go", che potete ascoltare qui sotto.

Il batterista, attivo anche nel progetto 7 Worlds Collide con Neil Finn, ha già al proprio attivo due album in proprio: "Familial"; del 2010, e "Weatherhouse", del 2014, oltre all'EP "Running blind" (2011).

Il collega di band Thom Yorke, che ha terminato di realizzare la colonna sonora del remake di "Suspiria" di Dario Argento, sarà in concerto il 20 agosto con Jonny Greenwood all'Arena Sferisterio di Macerata.