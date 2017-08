Courtney Love è furiosa. Sta parlando con un gruppo di amici e amiche. La vedova Cobain urla come un’ossessa. È furibonda con la Pepsi-Cola, rea di non averla trattata nel modo giusto. “Ho cantato e suonato per lei e non sono stata nemmeno ringraziata. Quando è scaduto il contratto, non si sono fatti vivi nemmeno con una telefonata. Non meritano niente.”

Courtney Love continua a inveire. Amici e amiche fanno finta di niente. Sanno che, quando la vedova Cobain è incazzata, la cosa migliore è lasciarla sfogare, senza intervenire. Perché se la assecondi, s’imbufalisce ancora di più, se cerchi di convincerla che non è poi così grave, è capace di spaccare tutto quello che si trova a portata di mano.

Stavolta, però, è diverso. Uno dei suoi amici, evidentemente in confidenza con lei e quindi pronto a subirne eventuale conseguente sfuriata, a un certo punto interviene: “Courtney, posso dirti che non hanno poi tutti i torti?”.

Courtney Love smette di urlare e guarda l’amico come se non credesse alle proprie orecchie.

“What?”

L’amico riprende: “Courtney, mentre eri sotto contratto con la Pepsi-Cola, hai fatto il concerto al Roxy di Los Angeles”.

“E allora?”, chiede Courtney. “A un certo punto ti sei tolta maglietta e reggiseno.” “E allora? Lo faccio spesso.” “Sì”, continua l’amico. “Quello è il momento in cui tutti i fotografi si accalcano sotto il palco.” “Certo, vogliono tutti le mie tette. E allora? Cosa stai cercando di dire?” L’amico conclude: “Che forse avresti fatto meglio, mentre cantavi a tette nude, a non aprire una lattina di Coca-Cola sul palco mentre eri sotto contratto con Pepsi”.

