E' ora disponibile in streaming il concerto tenuto il 16 agosto dai Metallica a Edmonton, in Canada, al Commonwealth Stadium. In attesa di vedere la band in Europa dal mese prossimo, e in particolare aspettando i concerti italiani del febbraio 2018, potete intanto guardare le due ore e quarantuno minuti del concerto canadese. Buona visione!

Setlist:

Hardwired

Atlas, Rise!

For Whom the Bell Tolls

The Memory Remains

The Unforgiven

Now That We're Dead

Moth Into Flame

Wherever I May Roam

Halo on Fire

Hit the Lights

Sad but True

One

Master of Puppets

Fade to Black

Seek & Destroy

Bis:

Blackened

Nothing Else Matters

Enter Sandman