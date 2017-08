Cher ha pubblicato una nuova canzone, "Ooga boo"; il suo contributo alla colonna sonora di uno spettacolo televisivo a cartoni animati per bambini - lo trasmette Netflix - intitolato "Home: Adventures with Tip & Oh". Il video che l'accompagna è decisamente psichedelico, e il testo del brano non è adatto solo ai bambini, con il tema centrato sul piacersi come si è "(Tu devi essere tu").



Il trentasettesimo album di Van Morrison, "Roll with the punches", conterrà una serie di cover di classici del rhythm&blues e anche alcuni brani originali, come "Transformation", secondo singolo tratto dall'album. Fra le cover c'è la superclassica "Bring it on home to me", che vede la partecipazione ai cori di Jeff Beck e di Chris Farlowe.



Gli War on Drugs hanno messo in circolazione un'altra canzone tratta dal loro prossimo e quarto album, "A deeper understanding", che uscirà il 25 agosto. Si intitola "Up all night", ed è la quinta anticipazione dall'album dopo "Holding On", "Thinking of a Place", "Strangest Thing" e "Pain." A Deeper Understanding marks the War on Drugs' fourth album and first since 2014's Lost in the Dream.



Nel corso della sua esibizione al festival Outside Lands di San Francisco, Lorde ha chiamato sul palco il chitarrista Jack Antonoff dei Fun., coautore quasi tutte le canzoni del suo ultimo album "Melodrama", e con lui ha cantato una vecchia canzone di Paul Simon, "Me and Julio down by the schoolyard".



Ospiti negli USA del "The Late Late Show With James Corden", Mike Kerr e Ben Thatcher - il duo britannico dei Royal Blood - hanno suonato dal vivo un brano del loro nuovo album "How Did We Get So Dark?": si intitola "Lights out".