Secondo il quotidiano irlandese "Irish Sun", il nuovo disco degli U2, "Songs of innocence", uscirà nel World AIDS Day, cioè l'1 dicembre, in partnership con RED, l'ente benefico per la ricerca sull'AIDS di cui Bono è co-fondatore. Il singolo di lancio dell'album sarà "You're the best thing about me", e uscirà l'8 settembre.

Usiamo l'indicativo riferendo quanto scrive il giornale, ma non c'è alcuna conferma ufficiale di queste informazioni, che potrebbero essere semplici illazioni o indiscrezioni.

"Songs of experience" sarebbe dovuto uscire parecchi mesi fa, ma la pubblicazione fu posticipata e gli U2 si impegnarono nel tour celebrativo del trentennale di "The Joshua Tree".

Recentemente Bono ha fatto sapere che a lui "piacerebbe" che il disco uscisse "prima della fine dell'anno, o all'inizio dell'anno nuovo", ma ha anche avvisato: "però non ascoltate quello che dico io".