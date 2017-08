La storia d'amore fra Judy Collins e Stephen Stills, durata due anni (fra il 1967 e il 1969), ha lasciato una testimonianza indimenticabile: la canzone "Suite: Judy Blue Eyes", che Stephen Still scrisse nel 1969. In quel periodo la Collins stava recitando a New York in un adattamento musicale del "Peer Gynt" di Ibsen, e si era innamorata del coprotagonista Stacy Keach, per il quale poi lasciò Stephen Stills.

Di tempo ne è passato, da allora, e oggi la Collins e Stills sono tornati insieme - da amici e da colleghi.

Judy Collins:



Siamo rimasti sempre amici, non ci siamo mai voluti male. La nostra storia d'amore è stata molto teatrale, con alti e bassi dovuti al fatto che non funzionava. E ha avuto il merito se non altro di dare origine a una canzone fantastica.



Anzi, diciamo oggi, a due canzoni: non solo "Suite: Judy Blue Eyes", ma anche "Judy", originariamente pubblicata in forma di demo nell'antologia di Stephen Stills "Just roll tape"



e che oggi, in questa forma, è stata reincisa in "Everybody knows", l'album che Stills e Collins stanno per pubblicare insieme il 22 settembre.

Il disco include parecchie reinterpretazioni di canzoni del repertorio di entrambi ("Questions" e "So begins the task" di Stills, "Houses" e "Who knows where the time goes" della Collins) ma anche di quelli di Bob Dylan ("Girl from the North Country"), Leonard Cohen ("Everybody knows") e dei Traveling Wilburys ("Handle with care"), oltre a una nuova canzone della Collins, "River of gold".

L'idea del disco risale a una decina di anni fa, e finalmente si è concretizzata. Judy Collins:



Quando abbiamo cominciato a lavorarci, Stephen mi ha detto: "Sai una cosa? Avremmo dovuto fare un disco insieme, allora, e non iniziare una storia d'amore". E io gli ho risposto: "Sì, però adesso non esisterebbe 'Suite: Judy blue eyes', probabilmente...

Stills e la Collins sono attualmente impegnati in un tour congiunto iniziato in luglio e che per il momento durerà fino a novembre.

Qui è possibile ascoltare la versione di "Judy" che sarà inclusa nell'album "Everybody knows".