Registrato, mixato e masterizzato a gennaio 2017 da Carlo Cantini e Fabrizio Paterlini ai Digitube Studio, “Secret book” è il nuovo album di Fabrizio Paterlini, in uscita a quattro anni dal precedente “The art of piano”. Sulla scia di artisti quali Ludovico Einaudi e Nils Frahm, Paterlini torna con un nuovo lavoro, il nono in totale, in cui il pianoforte è sempre al centro della scena ma viene messo in discussione da un approccio leggermente meno tradizionale e classico. Sono dodici i pezzi in scaletta, composizioni sempre molto emotive in cui gli archi e un tocco di elettronica si fondono con le linee melodiche estremamente cinematografiche che Paterlini ormai padroneggia alla perfezione. “Secret book” esce su Memory Records, etichetta fondata da Paterlini stesso per dare voce al movimento neo-classico italiano.

