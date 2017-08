“Peacock eyes” è il secondo album dei Solki, trio post punk di Prato formato da Serena Altavilla (voce e chitarra), Lorenzo Maffucci (chitarra) e Alessandro Gambassi (batteria e synth) attivo dal 2014. In uscita a tre anni dal precedente “Sleeper grele”, “Peacock eyes” conta nove pezzi chiamati a raffinare sotto tutti i punti di vista l’approccio lo-fi del primo disco. Resta sostanzialmente invariato l’impianto strumentale dream punk indirizzato dalla voce argentina di Serena Altavilla e appoggiato sul contrappunto delle chitarre e sul fraseggio radicale di una batteria ridotta ai suoi elementi essenziali. Su questo tessuto si propagano colori strumentali aggiunti da Alessandro Fiori, che del disco è anche produttore, durante la registrazione avvenuta per lo più in presa diretta in due giorni di lavoro primaverile presso lo Studio Rudere in Casentino. Registrato e mixato dallo stesso Alessandro Fiori allo Studio Rudere, Casentino (AR) ad aprile e maggio 2016, “Peacock eyes” è stato masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà, Tredozio (FC) a giugno 2016.

Esiste un luogo ideale: un punto di vista sopraelevato, una collina che domina una pianura. Dall’alto si osservano i contrasti: come la vanità nasconda una disperazione, una attenzione mancata; perché il desiderio del possesso sia legato a guardare una persona non per come è ma per come si vorrebbe che fosse; come si possa aver desiderio e sete di persone che non si sa davvero come sono. Si può trovare, appartato in qualche zona scura, il coraggio di ammirare anche il brutto delle cose belle...

Leggi la recensione completa di "PEACOCK EYES" cliccando qui