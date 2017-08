Suppergiù 235 miglia, 360 chilometri. Tanti ne ha percorsi il tour bus di Belle and Sebastian, il gruppo scozzese di sette elementi attualmente impegnato in una serie di concerti negli Stati Uniti, prima che ci si rendesse conto che mancava all'appello il batterista Richard Colburn, involontariamente lasciato a piedi - e senza telefono, e senza documenti - alla ripartenza da una sosta in un'area di servizio di Dickinson, North Dakota.

Dato che l'assenza del batterista avrebbe impedito il concerto in cartellone a St. Paul, Minneapolis, per ieri sera, la band ha attivato un allarme - S.O.S. via social. Alle 17,23 di martedì, cioè a poche ore dal concerto, Stuart Murdoch ha scritto su Twitter:

Merda, abbiamo lasciato Richard nel North Dakota. C'è qualche eroe che riesce a portarlo a St. Paul, in Minnesota? Il concerto è in pericolo…

A salvare la situazione è stata Ellen Shafer, l'addetta stampa della band, che è riuscita non si sa bene come a trovare qualcuno che portasse Colburn a Bismarck, da dove il batterista ha poi preso un volo per Minneapolis, arrivando giusto in tempo per l'inizio del concerto.