Oggi, come certamente sapete, si celebra il quarantennale della morte di Elvis Presley. E come ogni anno dal 1978, primo anniversario della scomparsa del "Re del Rock", a Graceland, ultima dimora di Presley, si sono radunate migliaia di persone per partecipare all'ormai tradizionale veglia funebre.

Ai primi che ieri, tardo pomeriggio del 15 agosto negli Stati Uniti e già l'una del mattino del 16 agosto da noi (l'ora di Memphis, Tennessee, è di sette ore indietro rispetto all'Italia), si sono apprestati a mettersi in coda all'ingresso del cancello di Graceland, con fiori e candele, per poi risalire il viale e passare davanti alla tomba di Elvis per rendergli omaggio, è stato spiegato che quest'anno per poter accedere alla magione è necessario acquistare un braccialetto-pass del costo di 28,75 dollari (poco meno di 25 euro). Il braccialetto, Elvis Week Property Pass, garantisce l'ingresso anche a un nuovo centro museale e di intrattenimento appena finito di allestire.

Graceland è gestita dalla Elvis Presley Enterprises, che ha spiegato:

Per la sicurezza di ciascuno e per garantire che l'evento sia piacevole e significativo per tutti, abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità locali, statali e federali per stabilire nuove procedure analoghe a quelle ampiamente applicate in tutti gli Stati Uniti.

A Graceland transitano 500.000 visitatori l'anno, e quest'anno, appunto nel quarantennale della morte di Elvis, solo fra il 15 e il 16 agosto se ne prevedono fra i 30.000 e i 50.000.

I fan, sorpresi e scandalizzati, hanno reagito inondando i social media di messaggi, molti dei mittenti dei quali assicuravano che non sarebbero più tornati a Graceland.

"Questi che gestiscono Graceland non sono fan di Elvis, sono affaristi, gente che vuole fare soldi" scrive ad esempio Fred Schwarz di Springfield, Illinois.

La Elvis Presley Enterprises è stata istituita dall'Elvis Presley Trust per gestire i propri beni. E' stata interamente di proprietà del Trust e di LIsa Marie Presley, figlia di Elvis, fino al 2005. Oggi è di proprietà di Graceland Holdings, guidata da Joel Weinshanker (Lisa Marie Presley ne possiede attualmente il 15%).

I nuovi edifici sono costati 140 milioni di dollari, hanno sostituito i vecchi stabili che erano in cattivo stato, e ospitano la mostra permanente dei memorabilia di Elvis (automobili, vestiti e altri oggetti personali) oltre a un albergo da 450 stanze. Non mancano, ovviamente, ristoranti e negozi.