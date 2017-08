Ognuna delle famiglie delle 22 vittime dell'attentato avvenuto a Manchester al termine di un concerto di Ariana Grande nello scorso maggio riceverà 275.000 euro dal Fondo d'Emergenza We Love Manchester. Istituito in seguito all'attacco terroristico, il Fondo ha raccolto circa venti milioni di euro grazie ad Ariana Grande, organizzatrice e protagonista con molti altri artisti del concerto One Love Manchester, che si è tenuto il 4 giugno. La Grande ha conferito al Fondo anche i proventi delle vendite di due sue canzoni, "One last time" e la cover di "Over the rainbow". Ogni famiglia ha già ricevuto un anticipo di circa 75.000 euro.

Il Fondo ha annunciato che la somma rimanente - circa 16 milioni di euro - sarà distribuita dopo una valutazione attenta e complessa dell'impatto a lungo termine dell'attentato, assicurando che a breve fornirà informazioni in merito.