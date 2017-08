Verrà pubblicato dopo l'estate - in una data ancora da definire - "Synthesis", il nuovo album in studio degli Evanescence nel quale la band capitanata da Amy Lee rileggerà una selezioni di vecchi successi come "Bring Me to Life" alternandoli con due inediti, i cui titoli non sono ancora stati resi noti.

All'ideale seguito di "Evanescence" del 2011 hanno lavorato in veste di produttori Will Hunt, attualmente dietro i tamburi della band di Little Rock e in passato al servizio - tra gli altri - del nostro Vasco Rossi, e David Campbell, padre di Beck e arrangiatore di chiara fama.

"Per quanto mi riguarda, questo è stato un lavoro di passione totale", ha spiegato la Lee in una nota: "Ci sono talmente tanti stradi nella nostra musica che vanno oltre la batteria e la chitarra. Desideriamo da sempre includere i fantastici arrangiamenti di archi e le sequenze di David Campbell nelle nostre canzoni: l'idea poi si è ingigantita diventando un album orchestrale che includa anche programmazioni elettroniche più sperimentali".

Il lavoro verrà poi promosso con un tour che prenderà il via da Las Vegas il 14 ottobre: "Per noi questo sarà il primo tour con orchestra", ha proseguito la Lee, "Sono così eccitata dall'idea di esibirmi con questo set. E mi eccita anche l'idea di suonare il nuovo materiale: a parte i due inediti, ci sono tanti intermezzi strumentali davvero belli. Il tutto sarà come una grande e dinamica colonna sonora".

Ecco, di seguito, le date ad oggi confermate del Synthesis Live tour:

14 ottobre - Las Vegas, NV @ The Pearl Concert Theater

15 - Los Angeles, CA @ Greek Theatre

17 - Phoenix, AZ @ Comerica Theatre

20 - Houston, TX @ Revention Music Center

22 - Irving, TX @ The Pavilion at Irving Music Factory

23 - New Orleans, LA @ Mahalia Jackson Theater

25 - Nashville, TN @ Ryman Auditorium

27 - Atlanta, GA @ Chastain Park Amphitheatre

28 - Charlotte, NC @ Ovens Auditorium

30 - Pittsburgh, PA @ Heinz Hall for the Performing Arts

31 - Oxon Hill, MD @ MGM National Harbor

2 novembre - Upper Darby, PA @ Tower Theater

3 - Mashantucket, CT @ Foxwoods Resort Casino

5 - Boston, MA @ Orpheum Theatre

7 - Bethlehem, PA @ Sands Bethlehem Event Center

8 - Baltimore, MD @ Hippodrome Theatre

10 - Brooklyn, NY @ Kings Theatre

30 - Chicago, IL @ Chicago Theatre

2 dicembre - Carmel, IN @ The Palladium

5 - Minneapolis, MN @ State Theatre

6 - Madison, WI @ Orpheum Theatre

8 - Toronto, ON @ Canada Sony Centre for Performing Arts

9 - Windsor, ON @ Canada Caesar’s Windsor

11 - Kansas City, MO @ Kansas City Music Hall

13 - Denver, CO @ Paramount Theatre

15 - Reno, NV @ Grand Theatre at The Grand Sierra Resort

16 - San Francisco, CA @ Masonic Auditorium

19 - Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall