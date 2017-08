Il già co-leader dei Libertines e frontman dei Babyshambles Pete Doherty è stato fermato dalla Guardia di Finanzia al valico di Brogeda, al confine tra Italia e Svizzera nei pressi di Chiasso, a pochi chilometri da Como: addosso al musicista britannico, che dalla Confederazione Elvetica si stava dirigendo nel nostro Paese, sono stati trovati quantitativi modici di eroina (un grammo) e oppiacei (mezzo grammo): lo riferiscono diverse testate locali, tra le quali il Corriere del Ticino.

Le autorità italiane non hanno ravvisato gli estremi per incriminare l'artista per traffico di stupefacenti, il cui possesso è da giustificare con l'uso personale, ma hanno comunque provveduto al sequestro delle sostanze rinvenute stilando un verbale per illecita importazione di droga. Doherty è stato poi multato perché non in possesso né della carta di circolazione del veicolo che stava guidando né della patente idonea alla circolazione sullo stesso. Il cantante e chitarrista ha pagato la contravvenzione ed è tornato indietro, rinunciando all'ingresso in territorio italiano.