Dopo aver pubblicato il nuovo singolo "Your Song" alla fine dello scorso maggio, la cantante kosovara naturalizzata britannica avrebbe deciso di far slittare il suo nuovo album di inediti in studio, in origine previsto entro la fine del prossimo mese di novembre, al 2018: a farlo sapere è stata la stessa Rita Ora nel corso di un'intervista rilasciata alla testata britannica Telegraph.

La cantante aveva debuttato nel 2012 con l'album "Ora": successivamente, una disputa legale con la sua vecchia etichetta - la Roc Nation di Jay-Z - l'aveva costretta a congelare la sua carriera discografica. "Dovevo solo trovare un gruppo di persone col quale poter essere me stessa", ha dichiarato lei, spiegando di aver trovaro in Ed Sheeran, autore del suo ultimo singolo, non solo un validissimo collaboratore ma anche un amico su cui contare, specie nell'uscire da quello che lei ha definito il "purgatorio pop" della disputa con la sua precendente casa discografica: "Gli sono davvero grata per il supporto: ora per me è completamente diverso. Ed è uno dei miei più cari amici, lo conosco da cinque anni e questa canzone ["Your Song", ndr] è arrivata solo alla fine dei lavori [al nuovo disco]".