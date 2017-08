Il suo debutto in proprio, "As You Were", uscirà il prossimo 6 ottobre, quindi possiamo ragionevolmente credere che i suoi detrattori, nel caso, gli chiederanno conto dei suoi propositi entro la fine dell'anno in corso: intervistato dal britannico Daily Star Liam Gallagher ha dichiarato di voler lasciare la musica nel caso il suo primo disco da solista faccia segnare pochi riscontri presso il pubblico.

"Se l'album esce e non spacca, non c'è ragione di farne un altro", ha spiegato il già frontman degli Oasis alla testata britannica: "Non c'è bisogno di sottoporsi alla graticola delle interviste e al tour, specie se nessuno lo vuole sentire. Andare in tour è dura, specie a questa età, e specie se nessuno si gasa. Posso sempre scrivere musica in casa mia, per divertirmi, ma non cambierò genere: non mi vedrete fare una canzone EDM per saltare sul carrozzone di turno".

A proposito delle aspettative del pubblico circa "As You Were", Liam pare piuttosto disilluso: "Ci sarà un sacco di gente che lo odierà senza nemmeno ascoltarlo, solo perché l'ho fatto io".