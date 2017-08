Nella puntata andata in onda ieri sera negli USA della nuova serie di "Twin Peaks", la serie di culto ideata da David Lynch nel 1990, è apparso anche David Bowie, che prese parte alle riprese di "Fuoco cammina con me" (lo spin off cinematografico del '92) e che - probabilmente - avrebbe preso parte anche a quelle della nuova stagione, se un male incurabile non l'avesse stroncato il 10 gennaio del 2016: nella puntata, dedicata allo stesso Thin White Duke (si veda, al proposito, il frame fotografico qui sotto), il personaggio di Gordon Cole, interpretato proprio da Lynch, ha immaginato una vicenda nella quale era presente anche Albert Rosenfield, l'agente dell'FBI interpretato proprio dal cantante di "Heroes". L'espediente è servito al regista per utilizzare delle sequenze d'epoca che sono state montate nella nuova puntata, regalando così al già Ziggy Stardust un cameo "virtuale".

David Lynch dedicates Part 14 of #TwinPeaks to David Bowie. pic.twitter.com/cIPxwpCV33 — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) August 14, 2017

Bowie non è l'unico musicistia di spicco inserito nel cast della nuova stagione di "Twin Peaks": nelle puntata già mandate in onda sono già apparsi, tra gli altri, Moby e i Nine Inch Nails.