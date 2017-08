La cantante di "...Baby One More Time" ha fatto sapere di voler devolvere un dollaro per ogni biglietto venduto per parte della sua residency a Las Vegas all'ente scolastico della Louisiana, che userà i fondi donati per riparare le scuole pubbliche danneggiate dalle recenti alluvioni che hanno colpito lo stato: la prima tranche di denaro, tuttavia, verrà impiegata per il ripristino del materiale didattico andato perso durante le calamità.

Un ruolo chiave nell'operazione l'avrà la moglie del governatore della Louisiana, Donna Edwards, amica della madre di Britney Spears Lynne e come la genitrice della popstar ex insegnante.